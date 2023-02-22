«ايدج» تحصل على عقد بمليار درهم لتزويد القوات المسلحة بـ«ذخائر الطارق»
«ايدج» تحصل على عقد بمليار درهم لتزويد القوات المسلحة بـ«ذخائر الطارق»
22 فبراير 2023 20:47
أعلنت "هالكن"، الشركة الإقليمية الرائدة في تصميم وإنتاج أنظمة الأسلحة الموجهة وغيرها والتابعة لـ "ايدج"، عن توقيع عقد بقيمة مليار درهم مع القوات المسلحة الإماراتية لتوريد ذخائر الطارق طويلة المدى الموجهة بدقة.
وسيسهم العقد الجديد في تعزيز القدرات الجوية للقوات المسلحة الإماراتية من خلال زيادة نطاقات المواجهة باستخدام ذخائر الطارق طويلة المدى الموجهة بدقة.. وسيتم أيضاً تضمين ميزات إضافية من ترقية Block II الأخيرة.
وقال سعيد المنصوري، نائب الرئيس الأول، "أدفانسد كونسبتس" في ايدج: "يسعدنا تزويد القوات المسلحة الإماراتية بذخائر الطارق طويلة المدى الموجهة بدقة التي تعد من بين الأفضل في العالم من حيث المدى والدقة والنمطية، تماشياً مع التزامنا بتوفير الذخائر طويلة المدى الموجهة بدقة بما يعزز سلامة الطيارين مع السماح بمستويات عالية من المرونة التشغيلية. وباعتبارنا شركة تابعة لـ ايدج، سنواصل الابتكار وتحقيق المزيد من الإنجازات بهدف تلبية متطلبات القوات المسلحة لدولة الإمارات وحماية المصالح الوطنية للبلاد".
وتعد ذخائر الطارق طويلة المدى الموجهة بدقة جزءاً من مجموعة ذخائر الطارق المعيارية دقيقة التوجيه والتي التي أثبتت فعاليتها في جميع الأحوال الجوية النهارية والليلية، وتحويل الذخائر الجوية غير الموجهة إلى ذخائر ذكية بعيدة المدى.
ويسلط هذا العقد الضوء على التزام ايدج بتطوير قدرات سيادية متقدمة دعماً لمبادرة "اصنع في الإمارات".
"أدفانسد كونسبتس" هي وحدة أعمال جديدة في ايدج وهي مخصصة لتصميم وتطبيق تقنيات متقدمة ومبتكرة. وتركز "أدفانسد كونسبتس"، التي تكمل قدرات ايدج الحالية في تطوير وإنتاج وتسويق المنتجات الجديدة، على تسريع التطوير السريع لمشاريع الابتكار المهمة من مرحلة تحديد المفهوم والجدوى الفنية إلى مرحلة التصميم الهندسي المفصل، قبل تسليم هذه المشاريع مرة أخرى إلى محفظة ايدج الكبيرة من لشركات التصنيع والتسويق.