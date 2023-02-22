سيف بن زايد يلتقي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي على هامش «آيدكس 2023»
سيف بن زايد يلتقي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي
22 فبراير 2023 19:41
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، مع معالي الشيخ طلال خالد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة بدولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش معرض «آيدكس 2023» المقام حالياً بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.
بحث سموه والوزير الضيف عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون القائم في المجالات الشرطية والأمنية بين البلدين الشقيقين، كما تبادل سموه والوزير الضيف الحديث حول معرض «آيدكس»، وما يمثله من منصة دولية مهمة في مجالات الصناعات الدفاعية، وعرض آخر التطورات والابتكارات في هذا المجال من خلال مشاركة أبرز الخبراء وكبريات الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة.
حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس ونافدكس»، واللواء سالم الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد المهندس حسين الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية، والعميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط.
فيما حضره من الجانب الكويتي المرافق لمعالي الوزير، اللواء حامد المطيري وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، واللواء حامد البالول وكيل الوزارة المساعد لشؤون مكتب الوزير، واللواء توحيد الكندري مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، والشيخ صباح ناصر الصباح، القائم بالأعمال بسفارة دولة الكويت الشقيقة لدى دولة الإمارات، وعدد من الضباط.