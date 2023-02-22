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قائد القوات البحرية يلتقي عدداً من القادة المشاركين في «آيدكس»

قائد القوات البحرية يلتقي عدداً من القادة المشاركين في «آيدكس»
22 فبراير 2023 19:41

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» - كلاً على حدة - الفريق ركن بحري المصطفى العلمي مفتش القوات البحرية الملكية المغربية، والفريق أول داتوك عبدالرحمن بن أيوب قائد القوات البحرية الملكية الماليزية، والفريق الركن بحري علي مسفر القحطاني ممثل قائد القوات البحرية الأميرية القطرية.

وتمت خلال اللقاءات مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التي تتعلق بالجوانب البحرية.

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