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هزاع بن زايد يلتقي وزير الدفاع الإندونيسي ويتفقد أجنحة في «آيدكس 2023»

هزاع بن زايد يلتقي وزير الدفاع الإندونيسي
22 فبراير 2023 18:49

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» في دورته السادسة عشرة المقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع.

والتقى سموه، خلال الزيارة، معالي فرابوو سوبيانتو، وزير الدفاع الإندونيسي والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وعبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا، حيث جرى بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الإمارات وإندونيسيا.

وقام سموه بجولة على عدد من الأجنحة الوطنية والدولية، واستمع من المشاركين إلى تفاصيل أحدث إنتاجاتهم من الصناعات الدفاعية والعسكرية والأنظمة المبتكرة والمتطورة، فضلاً عن مشاريعهم ورؤاهم المستقبلية لهذه الصناعات.

وأعرب سموه، في ختام جولته، عن اعتزازه بما توصلت إليه الشركات والمنصات الوطنية من مستوى تنافسي يضاهي مستوى أفضل الشركات العالمية، معرباً في الوقت نفسه عن سعادته بالنجاح الكبير لمعرض «آيدكس 2023»، سواء من حيث حجم المشاركة والصفقات المعقودة أو نوعية المنتجات المعروضة من كافة أنحاء العالم.

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