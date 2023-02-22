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ذياب بن محمد بن زايد يزور معرض «آيدكس 2023»

ذياب بن محمد بن زايد يزور معرض «آيدكس 2023»
22 فبراير 2023 18:46

زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض الدفاع الدولي (آيدكس).

واطلع سموه على أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية التي استقطبها المعرض في دورته الحالية المقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

يذكر أن معرض (آيدكس) يجمع الخبراء والمختصين في قطاع الدفاع والأمن من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف فرص التعاون المشترك.

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المصدر: وام
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معرض آيدكس
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