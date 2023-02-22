«فينوم» هليكوبتر مسيرة تنتج في أبوظبي

كشفت شركة هيليوتيك HelioTech، إحدى أحدث استثمارات صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية - الذراع الاستثماري لمجلس التوازن - عن طائرة "فينوم Phenom" المُسيّرة ذات المروحيات أحادية المحور والمصممة للاستخدام في القطاعات الأمنية والحيوية، وذلك خلال فعاليات معرض "آيدكس 2023" المنعقد في أبوظبي.
وتتمتع طائرة الهليكوبتر المُسيّرة "فينوم"، البالغ وزنها 2 طن، بقدرات عالية لأداء مجموعة واسعة من المهام المتعددة، والتي تتراوح ما بين أنشطة المراقبة البرية والبحرية والعمليات التكتيكية، حيث من المقرر ان يبدأ إنتاج الطائرة في مركز ومصنع الإنتاج والتصميم التابع لـ"هيليوتك" في المنطقة الحرة لمطار البطين أبوظبي بنهاية عام 2026.
كما تعرض منصة الشركة بجناح مجلس التوازن أيضًا عددًا من منتجاتها الأخرى المصممة لأغراض أمنية، والتي يتم تطويرها من خلال القطاع غير المدني للشركة، والتي تشمل طائرة "HT005nu"، وهي طائرة مسيرة بنظام الإقلاع والهبوط العامودي وتتميز بقدرات للتحليق لفترات طويلة، مع تشكيلات متعددة للمهام الأمنية والمراقبة المختلفة، بالإضافة إلى الطائرة الهليكوبتر"HT130nu" المُسيّرة متوسطة الوزن ذات المروحيات أحادية المحور التي تزيد من كفاءة وأداء الطائرة.
وقال سلطان الكعبي، مستشار أول في صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية والعضو المنتدب لهيليوتيك: "نحن سعداء بالكشف عن"فينوم"، وهي إضافة رائعة لقطاعنا غير المدني حيث تتمتع بقدرات متطورة ومتفردة لتلبية احتياجات المهام المتعددة بفضل التكنولوجيا المتطورة للمروحيات أحادية المحور والتي تمكنها من الأداء المتميز والاستجابة للمتطلبات التكتيكية والمعقدة. وقد صممت الطائرة فينوم لاستيعاب حمولات مختلفة الأوزان تصل حتى 800 كيلوجرام، مع قدرات أداء وتحليق متواصل لمدة أربع ساعات للطراز العادي وثمان ساعات للطراز المزود بخزان وقود احتياطي.
وأضاف : "سيتم تصميم وتطوير وانتاج هذه الطائرة المُسيّرة الحديثة من قبل "هيليوتك" في دولة الإمارات العربية المتحدة وبدعم من شركائنا العالميين ونثق أن ذلك سوف يساهم بشكل فعال في تعزيز الكفاءات الدفاعية للدولة".
وأردف: "بالإضافة إلى الطائرة فينوم، فإن منتجاتنا الأخرى تؤكد مدى التزامنا بتطوير تقنيات متطورة للأغراض الأمنية المتعددة، ونتطلع لأن يكون لهذه المنتجات حضور كبير وسط عملائنا حيث تلبي متطلباتهم الاستراتيجية والعملياتية".
من جانبه، قال عبدالله ناصر الجعبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية ورئيس مجلس إدارة شركة هيليوتيك: "نحن واثقون في قدرة فينوم ومنتجاتنا الأخرى المعروضة في آيدكس 2023 على استقطاب اهتمام الأسواق، ونتطلع لتلبية الطلبات المتوقعة التي ستساهم في تحقيق العائدات الاستثمارية المستهدفة للشركة، وذلك تماشياً مع استراتيجية الصندوق الاستثمارية الهادفة لتحقيق العوائد المالية المستدامة والتي تساهم بشكل مباشر وإيجابي في توجهات التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.