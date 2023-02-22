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مهرجان أم القيوين البحري ينطلق 9 مارس

مهرجان أم القيوين البحري ينطلق 9 مارس
22 فبراير 2023 16:14

سعيد أحمد (أم القيوين) -

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أعلنت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، عن تنظيم مهرجان أم القيوين البحري 2023 في نسخته الثانية، برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والذي ينطلق 9 مارس ويستمر 4 أيام، بهدف دعم مهنة صيد الأسماك والصيادين، من خلال عرض أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال صيد الأسماك، بالإضافة إلى عرض الرياضات البحرية المختلفة، لتشجيع فئة الشباب على ممارسة الرياضة. وقد حقق المهرجان في نسخته الأولى عام 2019، نجاحاً كبيراً، وحرصت اللجنة على تنظيم النسخة الحالية، بحلة جديدة تواكب تطلعات ورؤية الإمارة، وخلق تجربة ممتعة وفريدة للزوار، من خلال فقرات ترفيهية متنوعة وخصومات مميزة للصيادين لشراء معدات الصيد والرياضات البحرية ومستلزماتها. ويوفر المهرجان فرصة استثمارية وتجارية للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال صيد الأسماك والرياضات البحرية، لعرض منتجاتهم وخدماتهم بطريقة مبتكرة. وتتضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، بطولة أم القيوين لصيد الكنعد، وسباق التجديف بقوارب النزهة «الكاياك» لمسافة 500 متر للرجال والنساء لا يقل أعمارهم عن 18 عاماً، وبطولة الغوص الحر، وصيد الأسماك على الشاطئ، والصيد بقوارب التجديف، بالإضافة إلى معرض الاقتصاد الأزرق، ومجلس الصيادين التراثي، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومسابقات وجوائز للجمهور، وجولات ترفيهية بالقوارب في خور أم القيوين.
 

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