عبدالله بن زايد ووزير خارجية أوزبكستان بالإنابة يبحثان علاقات الصداقة
عبدالله بن زايد ووزير خارجية أوزبكستان بالإنابة يبحثان علاقات الصداقة
22 فبراير 2023 15:51
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بالإنابة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.
كما ناقش الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، مؤكدا الحرص على تعزيزها وتنمية أطر التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.