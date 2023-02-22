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حاكم عجمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

حاكم عجمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس
22 فبراير 2023 14:50

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة يوم التأسيس للمملكة.

كما بعث صاحب السمو حاكم عجمان برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيات تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

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