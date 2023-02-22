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حاكم أم القيوين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

حاكم أم القيوين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس
22 فبراير 2023 14:38

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة يوم التأسيس للمملكة.
كما بعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وبعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

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