شرطة الشارقة تحذر من اختراقات إلكترونية

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، الحملة الأمنية «لتكن على دراية»، بهدف تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بخطورة الاختراقات الإلكترونية، والتعريف بأساليب الاحتيال المتنوعة، وتجسيداً لاستراتيجيات وزارة الداخلية لعام 2023- 2026، وتستمر الحملة حتى مارس القادم.

وأكد المقدم محمد بطي الهاجري، ‏ ‎نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة ‏بشرطة الشارقة، الحرص على تكثيف الحملات الأمنية، الهادفة إلى رفع الحس الأمني لدى أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الحملة الأمنية تتضمن رسائل توعوية عبر وسائل الإعلام بتنوعها كالمقروءة، والمسموعة، والمرئية، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لشرطة الشارقة، والتي تستهدف كافة شرائح أفراد المجتمع، لتعريفهم حول أهمية الوقاية من الوقوع في شبكة الاحتيال الإلكتروني.

وأضاف أن رسائل التوعية تحتوي على حزمة من الإرشادات والنصائح الهامة، والتي تتمثل في عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية مع أي شخص كان، وعدم التجاوب مع المكالمات المجهولة المصدر، أو غير الموثوقة التي تطلب معلومات بنكية خاصة كرمز الـ OTP، بالإضافة إلى تجنب فتح الرسائل ‏الإلكترونية التي تتضمن روابط غير معروفة.

ودعا نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة ‏بشرطة الشارقة، ‏ أفراد المجتمع إلى عدم الاستجابة للمكالمات والرسائل التي تحاول الوصول إلى معلوماتهم الشخصية أو البنكية، وسرعة الإبلاغ عن أي ابتزاز يتعرضون له من خلال خدمة حارس، أو بالاتصال على الرقم 065943228 أو التواصل على الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة.