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أبوظبي.. حملة للتوعية بمخالفات المظهر العام في الحدائق والمتنزهات

حملة للتوعية بمخالفات المظهر العام في الحدائق والمنتزهات
22 فبراير 2023 13:02

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، حملة توعوية بمخالفات المظهر العام وتجنب ممارسة أي نشاط رياضي أو ترفيهي بشكل يؤدي إلى إعاقة مستخدمي الأماكن العامة، وتستمر 5 أيام ، مستهدفة مرتادي المرافق العامة والحدائق والمنتزهات في جزيرة أبوظبي من كافة شرائح وأفراد المجتمع.

وهدفت الحملة إلى الحفاظ على المظهر العام والبنية التحتية الرائدة والمرافق العامة العصرية التي تتمتع بها أبوظبي، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فاعليتها وجاذبية المدينة ونمط وجودة الحياة فيها.

وعمل مفتشو البلدية أثناء الحملة على زيارة العديد من المرافق العامة في جزيرة أبوظبي لتوعية مرتاديها من أفراد المجتمع بأهمية وضرورة الحفاظ على مظهرها الحضاري وعلى كافة مرافقها واستخدامها بالشكل الأمثل وفي الأغراض التي أنشئت من أجلها، وكذلك التوعية بممارسة أي نشاط رياضي أو ترفيهي على نحو سليم  من دون التسبب في إعاقة مستخدمي الأماكن العامة، لكي تبقى بكامل كفاءتها ليستفيد منها ويستمتع بها الآخرون من أفراد المجتمع.

 كما عمل مفتشو البلدية على تعريف الجمهور بخدمتي حجز المرافق عبر تطبيق (تم) من خلال (طلب حجز مرافق رياضية، وطلب حجز الحدائق والمتنزهات) والاستفادة من المرافق العامة المجهزة بشكل عصري لقضاء أوقات ممتعة ومفيدة لكافة أفراد الأسرة ضمن بيئة نموذجية آمنة.

وتضمنت الحملة كذلك إرسال رسائل نصية توعوية لقاطني مدينة أبوظبي باللغات: العربية والإنجليزية والأوردو، ونشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر- انستغرام- فيسبوك- سناب شات) وتطبيق (فريجنا) لتوعية أفراد المجتمع بالحفاظ على المرافق العامة واستخدامها في الأغراض المخصصة لها والتي أنشئت من أجلها.

 

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