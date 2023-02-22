الخميس 23 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"العربية للطيران "أبو ظبي تطلق رحلات مباشرة إلى وجهتين جديدتين في العراق

"العربية للطيران "أبو ظبي تطلق رحلات مباشرة إلى وجهتين جديدتين في العراق
22 فبراير 2023 12:24

أعلنت "العربية للطيران أبوظبي"، عن إطلاق رحلات جديدة من أبوظبي إلى كل من بغداد وأربيل في العراق.
وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي وكل من مطاري بغداد الدولي وأربيل الدولي من خلال رحلتين من كل أسبوع اعتباراً من 22 يونيو 2023. وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسرنا إضافة رحلات جديدة إلى كل من بغداد وأربيل في العراق، وتوسيع شبكة وجهات "العربية أبوظبي" المتنامية من عاصمة دولة الإمارات .وتؤكد هذه الخطوة التزامنا المستمر تجاه عملائنا بتوفير خيارات سفر أوسع مدعومة بالقيمة المضافة وتوسيع نطاق شبكاتها من وإلى أبوظبي للمساهمة في نمو قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات".
وبدأت "العربية أبوظبي" عملياتها التشغيلية في يوليو 2020 ومنذ ذلك الحين، تواصل الناقلة في توسيع نطاق شبكتها العالمية وتخدم حاليًا 31 وجهة مباشرة من مطار أبوظبي الدولي.
واختتمت العربية للطيران أبوظبي عام 2022 بأسطول مكون من 68 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321 تسير إلى أكثر من 190 وجهة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
وزوّدت الناقلة أسطولها بخدمة "سكاي تايم"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للركاب مشاهدة باقة واسعة من المحتوى الترفيهي مباشرة على أجهزتهم الذكية. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بخيارات واسعة من الوجبات والمأكولات الخفيفة بأسعار في المتناول من قائمة "سكاي كافيه".

أخبار ذات صلة
شراكة بين «اعتماد القابضة» و«إليكترونيكا» الإيطالية
بالتعاون مع التنمية الأسرية.. «ملهمو الأجيال» في 5 مدن بالظفرة
المصدر: وام
العربية للطيران أبوظبي
أبوظبي
العراق
آخر الأخبار
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
اليوم 07:10
محمد بن راشد خلال الجولة بحضور حمدان بن محمد ومنصور بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد: التطور الدفاعي في الإمارات ثمرة رؤية تؤمن بالسلام
اليوم 02:00
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
الإمارات
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
اليوم 02:00
حمد الكعبي ومحمد الكويتي ومحمد العلي يتحدثون إلى الحضور خلال الجلسة (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
في ندوة على هامش فعاليات «آيدكس».. خبراء يحدّدون اتجاهات المخاطر السيبرانية
اليوم 02:00
الحضور خلال التوقيع (من المصدر)
الإمارات
«إيدج» توقع اتفاقية تعاون صناعي مع «فينكانتييري»
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©