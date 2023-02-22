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رئيس الدولة ونائبه يهنئان خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

رئيس الدولة ونائبه يهنئان خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس
22 فبراير 2023 08:43

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة يوم التأسيس للمملكة.


كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

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