12.64 مليار درهم إجمالي صفقات «آيدكس» و«نافدكس» 2023

أبوظبي (الاتحاد)

شهد اليوم الثاني من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023 اللذين ينعقدان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، إعلان مجلس التوازن، الجهة الحكومية التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي، لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة، عن توقيع 12 صفقة بقيمة إجمالية 8.14 مليار درهم لصالح وزارة الدفاع مع شركات محلية ودولية.

وبذلك ترتفع قيمة الصفقات المبرمة في اليومين الأولين لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023 إلى 12.64 مليار درهم، بواقع 23 صفقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور ماجد أحمد الجابري، وزايد سعيد المريخي، المتحدثان الرسميان لمجلس التوازن، وسعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك.

وقال زايد المريخي، إن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثاني لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023 بلغ 8 صفقات بقيمة 7.6 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة هالكون التابعة لمجموعة شركات «ايدج» لشراء نظام «ديزرت ستينغ P5» بقيمة 4.7 مليار درهم، والتعاقد مع شركة «أداسي» التابعة لمجموعة شركات «ايدج» لشراء نظام «شادو» بقيمة 1.33 مليار درهم، والتعاقد مع شركة هالكون التابعة لمجموعة شركات «ايدج» لشراء نظام «هانتر» بقيمة 1.1 مليار درهم، والتعاقد مع شركة ترست أنترناشيونال جروب لشراء الرشاش من نوع Minimi بقيمة 179 مليون درهم، والتعاقد مع شركة أبوظبي لبناء السفن التابعة لمجموعة شركات «ايدج» لشراء زوارق البحث والإنقاذ بقيمة 175 مليون درهم، والتعاقد مع شركة انترناشونال جولدن قروب لشراء أنظمة اتصال بقيمة 40 مليون درهم، والتعاقد مع شركة ترست إنترناشيونال جروب لشراء الرشاش من عيار 7.62 بقيمة 20 مليون درهم، والتعاقد مع شركة المراكب لصناعة القوارب لتطوير العينة الذهبية للزورق المسير متعدد المهام بقيمة 20 مليون درهم.

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قال ماجد الجابري، يأتي الإعلان عن صفقات معرضي «آيدكس» و«نافدكس» انطلاقاً من دور مجلس التوازب في أعقاب تكليفه، باعتباره جهة حكومية تختص بإدارة مشتريات وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي.

وأشار الجابري إلى أن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثاني لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023 بلغ 4 صفقات بقيمة 543 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة THALES SIX الفرنسية لشراء نظام إدارة نيران المدفعية بقيمة 159 مليون درهم، والتعاقد مع شركة RHEINMETALL الألمانية لتقديم خدمات الدعم الفني لمشبهات الاشتباك بقيمة 57 مليون درهم، والتعاقد مع شركة HARRIS INTERNATONAL الأميركية لشراء أنظمة الاتصال ووحدات الانتركوم بقيمة 11 مليون درهم، والتعاقد مع شركة THALES SIX لتطوير ودعم نظام الاتصال الآمن بقيمة 316 مليون درهم.