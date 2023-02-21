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«أبوظبي لبناء السفن» تُصنَع قوارب  دوريات سريعة بطول 12م و16م

«أبوظبي لبناء السفن» تُصنَع قوارب  دوريات سريعة بطول 12م و16م
22 فبراير 2023 02:34

أبوظبي (الاتحاد)

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 أعلنت أبوظبي لبناء السفن، إحدى شركات مجموعة «ايدج» الرائدة إقليمياً في مجال تصميم السفن البحرية والتجارية وبنائها وصيانتها وإصلاحها وإعادة تجهيزها وتحويلها، عن حصولها على عقد بقيمة 175 مليون درهم إماراتي لبناء الزوارق الساحلية السريعة 120 وزوارق الاشتباك الساحلي 160 لصالح جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل. وتم الإعلان عن الصفقة على هامش فعاليات معرض الدفاع البحري «نافدكس 2023»، الذي يقام بالتزامن مع معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، وهي تمثّل أول طلبية محلية للسفن الإماراتية الصنع التي تصممها الشركة ببراعة فائقة لأداء مهام الإنقاذ بالقرب من الشاطئ ومهام البحث والإنقاذ الممتدة.
وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: «يسعدنا أن نُعزز روابط علاقتنا العملية مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، من خلال تصميم السفن التكتيكية والمتطورة التي يحتاج إليها لأداء واجباته الحاسمة. يحدونا الفخر أن نرى علاقتنا مع الجهاز تقوى وتتسع، وإذ نعرب عن امتناننا لما يُبديه من ثقة راسخة بحلولنا. تتخذ شركة أبوظبي لبناء السفن خطوات ملفتة للنظر في تصميم وبناء سفن عالمية المستوى، كما يعزز توقيع هذه الصفقة التزامنا بالتعاون مع عملائنا على المدى الطويل لضمان تلبية احتياجاتهم التشغيلية على أتم وجه ووفق أعلى المعايير».
وتعمل الزوارق الساحلية السريعة 120 وزوارق الاشتباك الساحلي160، التي تقوم شركة أبوظبي لبناء السفن بتصميمها وصنعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، على منح القوة والأداء الفائق خلال المطاردات عالية السرعة والاعتراض السريع ومجموعة متنوعة من مهام الدوريات العامة.

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