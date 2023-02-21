«إيدج» تحصل على عقد بقيمة 4.7 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «هالكن»، الشركة الإقليمية الرائدة في تصميم وإنتاج أنظمة الأسلحة الموجهة وغيرها، التابعة لـ «إيدج»، حصولها على عقد بقيمة 4.7 مليار درهم إماراتي لتزويد القوات المسلحة الإماراتية بذخائر انزلاقية متطورة موجهة بدقة.

وبموجب العقد الجديد، تحصل القوات المسلحة الإماراتية على ذخائر ديزرت ستينغ 25 (DS-25) من هالكن، وهي ذخيرة جو-أرض خفيفة الوزن موجهة بدقة ومصممة للاستخدام على رفوف متعددة على الطائرات والمركبات الجوية من دون طيار.

وقال سعيد المنصوري، نائب الرئيس الأول «أدفانسد كونسبتس» في إيدج: «تعد DS-25 ذخيرة دقيقة ذات نطاق مواجهة فعال ويمكن استخدامها في مجموعة واسعة من أنواع الطائرات. وسيوفر هذا العقد للقوات المسلحة الإماراتية المرونة في العمليات الجوية».

كما أعلنت شركة أداسي، التابعة لمجموعة «ايدج» أمس، حصولها على عقد بقيمة 1.33 مليار درهم إماراتي لتزويد القوات المسلحة الإماراتية بنظامي «شادو 25» و«شادو 50».

وقال جمعة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أداسي: «تمثل هذه الاتفاقية إنجازاً متميزاً لشركة أداسي باتجاه تعزيز قدرات دولة الإمارات الدفاعية والمستقلة. وبدورنا، نلتزم بتقديم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والحلول التي من شأنها أن تُلبي متطلبات الجيش الإماراتي الآن وفي المستقبل على حد سواء».

وأعلنت «هالكن»، التابعة لـ «ايدج»، عن توقيعها عقد بقيمة 1.1 مليار درهم لتوريد أسلحة «هنتر 2-S» (أسراب)، و«هنتر 5»، و«هنتر 10» الحوامة على الأهداف للقوات المسلحة الإماراتية.

وقال سعيد المنصوري، نائب الرئيس الأول، «أدفانسد كونسبتس» في «ايدج»: « سيكون الذكاء الاصطناعي المتطور في (هنتر 2-S) والقدرات المستقلة للأسلحة الحوامة على الأهداف (هنتر 5) و(هنتر 10) عاملاً فعالاً في تعزيز قوة القوات المسلحة الإماراتية».

كما أعلنت «نمر»،التابعة لـ «ايدج»، وشركة «جون كوكريل للدفاع»، توقيع اتفاقية تعاون لاستكشاف فرص تطوير وتسويق مركبة «Cockerill i-X» المبتكرة.

وقع الاتفاقية معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس مجلس إدارة نمر، وتييري رينودين، الرئيس التنفيذي لشركة جون كوكريل للدفاع، بحضور عبري دو بليسيس، الرئيس التنفيذي لشركة نمر.

.. وتفاهم مع «بي أيه إي سيستمز»

وقعت «ايدج» أمس مذكرة تفاهم مع «بي أيه إي سيستمز»، الشركة الرائدة عالمياً في حلول التكنولوجيا المتقدمة، لاستكشاف فرص التعاون والابتكار المشترك لتعزيز التقنيات والقدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستشهد الشراكة الاستراتيجية الجديدة الجمع بين خبرات الشركتين في التقنيات الإلكترونية والبحرية والجوية والدفاعية.

وقّع مذكرة التفاهم منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وغابي كوستيغان، العضو المنتدب للمجموعة لتطوير الأعمال في «بي أيه إي سيستمز».

.. وتطلق الجيل التالي من«كاتم 2.0»

أطلقت «إيدج»، أمس، «كاتم 2.0» الذي يمثل الجيل التالي من منصة التطبيقات الآمنة التي تتيح الرسائل الآمنة والمكالمات الصوتية والمؤتمرات، وتخزين ومشاركة الملفات ضمن منظومة واحدة للتواصل والتعاون الآمن، وذلك خلال فعاليات معرض الدفاع الدولي آيدكس.

وجرى تصميم «كاتم 2.0» للحكومات والجهات الاتحادية، بما في ذلك الجيش، وهو مصمم خصيصاً للاستخدام فائق الأمان وفق المعايير الحكومية.

.. وتعاون مع قوة الدفاع الشعبية التنزانية

وقعت «ايدج»، أمس اتفاقية تعاون مع قوة الدفاع الشعبية التنزانية، والتي تضم قوات الدفاع البرية والبحرية والجوية للدولة الواقعة في شرق إفريقيا. وستمهد مذكرة التفاهم للتعاون بين الطرفين في استكشاف الفرص الاستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة، والتي ستتيح لقوة الدفاع الشعبية التنزانية تطوير وتوفير احتياجات الدفاع والأمن والتكنولوجيا في تنزانيا.

وتهدف قوة الدفاع الشعبية التنزانية إلى تعزيز قدراتها الصناعية من خلال صناعاتها الدفاعية بحيث تكون مكتفية ذاتياً في تصنيع وإنتاج المنتجات الصناعية للاستخدام العسكري والمدني في تنزانيا، وعلى المستوى الإقليمي.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«ايدج»، والفريق أول جاكوب جون مكوندا، رئيس قوات الدفاع التنزانية، ويأتي توقيعها في إطار العلاقات الودية بين الحكومتين التنزانية والإماراتية.

.. وتفوز بعقد بـ 2.14 مليار درهم

أعلنت «هالكن»، الشركة الإقليمية الرائدة في تصميم وإنتاج أنظمة الأسلحة الموجهة وغيره والتابعة لـ «إيدج»، توقيع عقد بقيمة 2.14 مليار درهم إماراتي مع القوات المسلحة الإماراتية لتزويدها بأنظمة ذخيرة موجهة قصيرة المدى.

وبموجب العقد الجديد، تحصل القوات المسلحة الإماراتية على ذخائر «ثندر P3 Light» دقيقة التوجيه من هالكن. وقد تم تصميم هذه الذخيرة للاندماج مع مجموعة الذخائر الجوية ذات الأغراض العامة MK، وسيتم تزويدها بخاصية التوجيه باستخدام النمط الليزري شبه النشط.

من جهته كشف حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في «إيدج»: «ستزود ذخائرنا «ثندر P3 Light» القوات المسلحة الإماراتية بقدرات فعالة من حيث التكلفة في الضربات الجوية».