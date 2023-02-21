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اتفاقية بين مجلس التوازن و«روكيتسان» التركية

معمر أبو شهاب ومراد إكينجي خلال التوقيع (من المصدر)
22 فبراير 2023 02:33

أبوظبي (الاتحاد)

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 وقَّع مجلس التوازن، وشركة روكيتسان ميسايلز اندستريز إحدى كبريات شركات التصنيع الدفاعي في تركيا، مذكرة تفاهم على هامش فعاليات معرض «آيدكس 2023» المنعقد في أبوظبي، بغرض التطوير المشترك لأنظمة وتقنيات الصواريخ المتقدمة.
وقع على المذكرة كل من معمر عبد الله أبو شهاب، رئيس قطاع الشؤون الصناعية الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن، ومراد إكينجي، الرئيس التنفيذي لشركة روكيتسان، بحضور عدد من المسؤولين في مجلس التوازن والشركات الموقعة.
وعبّر معمر أبو شهاب عن سعادته بهذه الشراكات الجديدة والتي تمثل تطوراً إيجابياً ودليلاً على التزام مجلس التوازن بإقامة شراكات ناجحة ومجدية.
وأضاف: «سيتعاون مجلس التوازن و(روكيتسان) لتطوير التقنيات المتطورة لتلبية الاحتياجات الدفاعية المستقبلية، مما يمثل إنجازاً مهماً في شراكتنا ويظهر التزام مجلس التوازن بإدارة البرامج الاستراتيجية وفقاً لاختصاصاته الجديدة».
ومن جانبه، أعرب مراد إكينجي، الرئيس التنفيذي لشركة «روكيتسان»، عن سعادته بالمشاركة في المعرض، وبالنمو الذي يشهده التعاون التجاري بين البلدين.

آيدكس
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تركيا
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