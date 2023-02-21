وزارة الدفاع تنظم مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة 2

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، نظمت وزارة الدفاع أمس «مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة» الثاني، ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 اللذين يقامان في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

افتتح المؤتمر الذي يختتم اليوم، اللواء الركن سالم سعيد الشامسي، قائد كلية الدفاع الوطني، وذلك بحضور وفود رسمية من دول شقيقة وصديقة، وكبار ضباط وزارة الدفاع، وعدد كبير من الخبراء والمختصين في مجالات الجدارة والسلامة.

يهدف المؤتمر في نسخته الثانية إلى توفير منصة مثالية للحوار وتبادل المعرفة والخبرات، حيث يجمع نخبة من المتخصصين والخبراء المعنيين الذين سيناقشون على مدار يومين الاتجاهات والتطورات الحالية في مجالات الجدارة والسلامة.

كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز جهود التعاون بين مؤسسات القطاعين العسكري والمدني، وتسليط الضوء على الممارسات الناجحة لتحسين جودة مبادرات السلامة وحماية الأرواح من المخاطر المحتملة في العمل لمنتسبي وزارة الدفاع، علاوةً على تبادل الأفكار حول التوعية بالسلامة والحماية الذاتية.

ويركز المؤتمر في نسخته الثانية على مجالات الجدارة والسلامة البرية والبحرية. ويشتمل على سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي ستمثل فرصة فريدة للاستفادة من أفكار وخبرات المتخصصين حول مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بالجدارة والسلامة. وتضم قائمة المتحدثين مسؤولين وأكاديميين محليين ودوليين بارزين وعسكريين كباراً متخصصين في مواجهة التحديات الخاصة بالجدارة والسلامة البرية والبحرية.

ويتماشى مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة الثاني مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز سُبل التعاون والجهود المشتركة مع المجتمع الدولي. ويُعد المؤتمر منصةً مثالية للتعرف على أهم التطورات والمستجدات في مجالات الجدارة والسلامة.

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر، تحدث العميد محمد عبدالله النعيمي، مدير عام شؤون الإطفاء والحماية والسلامة في وزارة الداخلية - الإمارات، عن دور الدفاع المدني في دولة الإمارات في حماية الأرواح ضد الأخطار المحتملة .