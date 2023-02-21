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4 اتفاقيات بين «لوكهيد مارتن» وشركات خليجية

4 اتفاقيات بين «لوكهيد مارتن» وشركات خليجية
22 فبراير 2023 02:33

أبوظبي (وام) 

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أبرمت شركة لوكهيد مارتن شراكة مع أربع شركات تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي لتوفير خدمات الأجهزة والمعايرة والصيانة لمعدات الدعم الأرضي للطائرات لدى الشركة. وشملت هذه الشراكة التي تم إبرامها على هامش فعاليات معرض «آيدكس» شركة «الطيف» (التابعة لمجموعة ايدج) ومحمد عبد الرحمن البحر «مجموعة البحر» و«أراب كال» و«TLD MEAI»(التابعة لمجموعة ألفست).
وقال جون نيكلسون، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط، تعليقاً على هذه الشراكة: «إن السرعة في أداء المهام التقنية وسرعة إنجازها وفق أعلى معايير الكفاءة تسهم في الحفاظ على الأرواح، إذ تحافظ شبكة مزودي دعم المنتجات لدينا على تسريع وتيرة الإنجاز وخفض فترات تنفيذ الصيانة لرفع الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام».
وأضاف: أن هذه الشراكة ستعزز من قدرة شبكة دعم المنتجات لدينا لتقدم خدمات استدامة المعدات بما يضمن السرعة في الاستجابة وعدم المبالغة في التكلفة، بما يمكّن الطيارين من أداء واجباتهم والتعامل مع تهديدات القرن الحادي والعشرين المتزايدة بطريقة استباقية ومباشرة.
وتنضم الشركات الخليجية إلى شبكة عالمية من المزودين الذين يقدمون الدعم المحلي على الأرض، ما يساهم في دعم عمليات الصيانة وتقليل الاعتماد على شحن قطع الغيار والمعدات إلى الولايات المتحدة.

لوكهيد مارتن
مجلس التعاون الخليجي
آيدكس
ايدج
معرض الدفاع الدولي
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