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«كراكال» توقع اتفاقية مع شركة هندية

«كراكال» توقع اتفاقية مع شركة هندية
22 فبراير 2023 02:33

أبوظبي (الاتحاد) 

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وقعت «كراكال»، الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الصغيرة، التابعة لـ «إيدج»، أمس، اتفاقية ترخيص مع «ICOMM» الهندية، وهي شركة رائدة في تطوير وتصنيع الصواريخ وأنظمتها الفرعية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية، والبصريات الكهربائية، والملاجئ، والمركّبات، فضلاً عن تكنولوجيا الأنظمة الأخرى، مثل الطائرات من دون طيار والأنظمة المضادة للطائرات من دون طيار. وتم توقيع الاتفاقية في معرض آيدكس 2023.
وبموجب الاتفاقية، تتعاون «ICOMM» مع «كراكال» لتطوير مجموعة كاملة من الأسلحة الصغيرة المصنعة محلياً للسوق الهندية. وتتماشى هذه الشراكة مع مبادرة رئيس الوزراء ناريندرا مودي «اصنع في الهند»، وتعد مناسبة بالغة الأهمية للطرفين، باعتبارها تمثل أول نقل لتكنولوجيا المواد الدفاعية من دولة الإمارات إلى الهند.
 وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: «تعد هذه الاتفاقية المهمة استراتيجياً مع (ICOMM) للتعاون في السوق الهندية هدفاً رئيسياً لكراكال. وفي حين تواصل الهند العمل على تحقيق طموحاتها الدفاعية السيادية، نتطلع إلى الشراكة مع (ICOMM) خاصة أن قدراتها في تقديم حلول شاملة عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الهندسة والدفاع، تشكل مكملاً لمحفظة كراكال من الأسلحة الصغيرة».
 

إيدج
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