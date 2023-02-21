حاكم رأس الخيمة: البحث العلمي يعزز مسيرة الحضارة البشرية

مريم بوخطامين، ووام (رأس الخيمة)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، نخبة من العلماء والباحثين والخبراء الذين شاركوا في الدورة الرابعة عشرة من «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة»، والتي نظمها «مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة» على مدار ثلاثة أيام في الإمارة.

ويأتي اللقاء في إطار حرص سموه، على التواصل الفعال مع أبرز العلماء المشاركين في الورشة، وبحث سبل دفع جهود البحث العلمي في هذا المجال الحيوي والقادر على رفد مختلف الصناعات المتقدمة في رأس الخيمة ودولة الإمارات، ودعم التنوع الاقتصادي، وتنافسيته العالمية.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، خلال اللقاء، أن البحث العلمي وما ينتج عنه من اكتشافات، له دور بارز في تعزيز مسيرة الحضارة البشرية، بالإضافة إلى كونه ركيزة أساسية للارتقاء بحياة الإنسان على مر العصور.

وقال سموه: «تمتلك رأس الخيمة ودولة الإمارات الإمكانات والقدرات البشرية التي تؤهلها للعب دور أكبر في مسيرة البحث العلمي العالمي، وذلك بفضل الرؤية الطموحة التي تتبناها دولتنا، والرامية إلى بناء الإنسان الذي يمثل المحرك الرئيس لإحداث ثورة علمية ومعرفية وطنية، وقيادة مسيرتنا نحو المزيد من التقدم والازدهار».

وأضاف سموه: «تسعى رأس الخيمة من خلال استضافة نخبة من أبرز العلماء في العالم إلى إحداث حراك علمي، واستعراض الفرص والحلول التي يمكن من خلالها مواجهة التحديات التي يواجهها العالم في مختلف المجالات.. ولا شك أن الورشة التي تستضيفها رأس الخيمة منذ 14 عاماً مساهمة كبيرة في هذا المجال الحيوي الذي نأمل من خلاله وغيره من الجهود إلى بناء مستقبل أفضل لشعوبنا والبشرية جمعاء».

ضم وفد العلماء كلاً من البروفيسور السير أنتوني تشيثام، رئيس «مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة»، البروفيسور في جامعتي كاليفورنيا، وسنغافورة الوطنية، والبروفيسور أندرية جيم، الحائز جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010، والبروفيسور سيادونج زو، عضوة لجنة جائزة نوبل في الكيمياء، والبروفيسور جيربراند سيدر، خبير الذكاء الاصطناعي من جامعة كاليفورنيا، والبروفيسور كريستين بيرسون، خبيرة تعلم الآلة من جامعة بيركلي بالولايات المتحدة الأميركية، والبروفيسورة جوديث دريسكول من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة.

وتناول اللقاء الحديث عن أبرز الاكتشافات العلمية وتطبيقاتها في العالم، ومناقشة دور البحث العلمي في دعم التنمية المستدامة في العالم، بالإضافة إلى استكشاف سبل تعزيز وتطوير مجالات المواد المتقدمة عبر المؤسسات الأكاديمية في رأس الخيمة.

اختتام

اختتمت في رأس الخيمة، أمس، فعاليات الدورة الـ 14 لـ «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة» التي أقيمت برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بمشاركة أكثر من 200 من العلماء والباحثين والخبراء المختصين من عدد من المؤسسات العالمية المرموقة، بينهم البروفيسور أندرية جيم، الحائز جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010، والبروفيسورة سيادونج زو، عضو لجنة جائزة نوبل في الكيمياء. وشهدت الورشة حضور صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عدداً من الجلسات الافتتاحية لنخبة من العلماء، تمحورت حول أهمية الارتقاء بالتعليم والاستثمار في العلوم بوصفها أداة لتعزيز معرفة الكوادر البشرية، وتطوير قدراتهم. وناقش العلماء، خلال الورشة، أهم التطبيقات العملية، وآخر الأبحاث في مجال المواد المتقدمة، وتبادلوا الأفكار والآراء حول تعزيز مساهمة اكتشافات هذا المجال في مختلف القطاعات.