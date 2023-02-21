رئيس الدولة: التقدم التكنولوجي الدفاعي يحقق السلام

أبوظبي (وام)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن الدورة الـ16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، توافق الذكرى الـ30 لانطلاق النسخة الأولى من «آيدكس» عام 1993. وأضاف سموه أن استمرار تنظيم معرض «آيدكس» على مدى ثلاثة عقود، يؤكد إمكانيات الدولة ونجاح نهجها القائم على بناء جسور التواصل والتعاون مع العالم، في سبيل تعميم الاستفادة من التقدم التكنولوجي الدفاعي في تحقيق السلام والاستقرار، ومستقبل أفضل للبشرية.

جاء ذلك لدى قيام سموه بجولة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» في دورته الـ 16 والذي انطلقت فعالياته أمس الأول في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تزامناً مع الذكرى الـ 30 لانطلاق النسخة الأولى من «آيدكس». وزار سموه، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، عدداً من أجنحة ومنصات الشركات والجهات الوطنية والدولية، التي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من تكنولوجيا وأنظمة وآليات متطورة.

وأعرب سموه عن شكره لمنظمي المعرض والشركاء، وتقديره لجميع الجهود التي بذلت لإنجاح نسخ المعرض السابقة، وتطوره عاماً بعد عام. ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال جولته في المعرض، بالمشاركين والجهات العارضة والدول والشركات العالمية، مؤكداً أهمية التواصل والتعاون بين ممثلي مؤسسات الدفاع والشركات والحكومات، لإيجاد أفضل سبل التعاون، وتعزيز القدرات الدفاعية للدول المختلفة.

وشملت جولة سموه أجنحة ومشاركات دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر وروسيا والصين، إضافة إلى فرنسا وصربيا والولايات المتحدة الأميركية وجمهورية كوريا. وتعرّف سموه من ممثلي الدول والشركات على معروضات أجنحتهم وأهم ابتكاراتهم من التصنيع الدفاعي والعسكري وإنتاجاتهم من أنظمة تكنولوجية دفاعية متطورة، تجسد آخر ما توصلت إليه الشركات الوطنية والعالمية في هذا المجال.

رؤساء الوفود

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الجولة، عدداً من رؤساء الوفود والضيوف المشاركين في الدورة الـ 16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023».

فقد التقى سموه في عدد من المنصات المشاركة، كلاً على حدة، فخامة ألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا الصديقة، ومعالي الشيخ طلال الخالد الصباح، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع في دولة الكويت الشقيقة، وإيريك ترابيير، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «داسو»، ونيل بلو، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتوميكس.

وتطرقت اللقاءات إلى مشاركات بلدانهم، وأبرز ما تعرضه وما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا وأنظمة متطورة في بلدانهم، بجانب أهمية الفرص التي يقدمها «آيدكس» لتبادل الخبرات والرؤى بين المشاركين حول العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بمجال التصنيع الدفاعي وتقنياته، وتوفيره الفرص لعقد شراكات بين كبريات الشركات العالمية المتخصصة في القطاع.

رافق سموه خلال الجولة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة.