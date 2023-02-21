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«آيدكس» و«نافدكس».. جسر جيواستراتيجيّ في مجال الصناعات العسكرية

«آيدكس» و«نافدكس».. جسر جيواستراتيجيّ في مجال الصناعات العسكرية
22 فبراير 2023 02:34

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة بعنوان: «الأهمية الجيواستراتيجية للمعارض العسكرية والدفاعية.. آيدكس ونافدكس 2023 نموذجاً»، وذلك تزامناً مع الدورة الحالية للمعرضين ومشاركته فيهما، تهدف إلى إلقاء الضوء على الأهمية الجيواستراتيجية للمعارض العسكرية بشكل عام ثم لمعرض آيدكس، وخصوصاً في نسخته الحالية.
وبينت الدراسة، التي أصدرتها إدارة البحوث والاستشارات بتريندز، أن معرض آيدكس الدولي يحتل مكانة مرموقة ومتميزة بين المعارض الدولية الكبرى في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية، مشيرة إلى أن المعرض حقق إنجازات كبرى ونجاحات متواصلة منذ انطلاقه في عام 1993 من حيث الزيادة المطّردة في حجم المساحة المخصصة للعروض وعدد الدول المشاركة والشركات العالمية العارضة.
وأوضحت الدراسة تطور المعرض عاماً بعد عام، إذ شاركت في الدورة الأولى من الحدث 250 شركة عالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية من 34 دولة واستقطب نحو 35 ألف زائر، بينما يشارك في دورة عام 2023 أكثر من 1350 شركة محلية وعالمية تمثل 65 دولة من جميع القارّات إلى جانب 41 جناحاً وطنيّاً. كما تشهد نسخة 2023 إقبالاً عالميّاً رفيع المستوى من القادة وصنّاع القرار والوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين من جميع دول العالم.
وتطرقت الدراسة إلى أهم المعارض العسكرية والدفاعية في العالم، وهي: آيدكس ونافدكس أبوظبي، وآرو الهندي، ومعرض الدفاع الروسي السنوي، والمنتدى العسكري التقني الدولي في روسيا، ومعرض الصين الجوي، ومعرض هيرون بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعرض دي إكس الكوري العسكري، ومعرض جنوب أفريقيا، ومعرض مسبو في بولندا، والمعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري باريس، ومعرض معدات الدفاع والأمن الدولي في لندن.
وخلصت الدراسة إلى أن آيدكس ونافدكس 2023 باتا جسراً جيواستراتيجيّاً بين الغرب والشرق والشمال والجنوب في مجال الصناعات العسكرية.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
آيدكس
نافدكس
معرض الدفاع الدولي
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