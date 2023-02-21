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«توازن الصناعي»: استثمار 1.3 مليار درهم خلال 5 سنوات

«توازن الصناعي»: استثمار 1.3 مليار درهم خلال 5 سنوات
22 فبراير 2023 02:33

أبوظبي (وام)

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أكد المهندس فايز صالح النهدي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، أن المجمع يعتزم استثمار 1.3 مليار درهم خلال السنوات الخمس القادمة، بهدف زيادة عدد المنشآت إلى أكثر من 200 منشأة، والذي بدوره سيؤدي إلى مضاعفة النمو في نسبة الاستثمارات وفرص العمل.
 وقال النهدي في تصريحات على هامش فعاليات معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 إن مجمع توازن الصناعي الذي تأسس في عام 2012، وفي خلال السنوات الخمس الأخيرة، شهد نمواً مزدهراً، حيث وصل عدد المنشآت الصناعية المتخصصة في القطاعات المستهدفة إلى أكثر من 100 منشأة، ما كان له عائد إيجابي في رفع الاستثمارات إلى أكثر من 200%، وترتب عليه خلق أكثر من 5000 فرص عمل في مختلف المجالات.
 وأضاف النهدي أنه تم إنشاء منطقة حرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير بيئة مستدامة للشركات الأجنبية للتصنيع والتصدير دون قيود في القطاعات المستهدفة، إلى جانب تأسيس مركز الاختبارات والمؤهلات، والذي يركز على جودة المنتجات الصناعات الدفاعية والأمنية، ما يساهم في زيادة الصادرات، ويعزز استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد النهدي أن مجمع توازن الصناعي ذراع التمكين للتطوير الصناعي لمجلس التوازن، يعد مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران، ويوفر منطقة صناعية متكاملة ذات بنية تحتية متقدمة ومرافق متكاملة للصناعات المتقدمة، بما ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، فيما يوفر المجمع مناطق مخصصة للذخائر تتمتع درجة عالية من الأمن ومركز اختبار وتأهيل شاملاً للذخيرة والأسلحة.
 وأشار إلى مجمع توازن الصناعي الذي تصل مساحته إلى 55 كيلومتراً مربعاً يعد المركز الإقليمي للصناعات الدفاعية والأمنية، ويتمتع بموقع استراتيجي يسهل الوصول إليه ومراكز النقل الرئيسية المرتبطة بهما.
 وأوضح أن مجمع توازن الصناعي يوفر منطقة صناعية ذات مستوى عالمي مع مجموعة واسعة من المزايا ومساحة مرنة وبيئة عمل داعمة، حيث يستفيد شركاء المجمع من الكفاءات التشغيلية من خلال خدمة حلول متكاملة مركز النافذة الواحدة والتي تدعم التراخيص والعقارات الصناعية والعلاقات الحكومية، واحتياجات الدعم في موقع واحد، وتعتبر بمثابة نقطة التواصل التي تسهل رحلة المستثمر من مرحلة التأسيس إلى التصنيع.  وقال إن مجمع توازن الصناعي يدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» واستراتيجية أبوظبي الصناعية ومبادرات «صنع في الإمارات»، واستراتيجيات التكنولوجيا في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية المستهدفة في دولة الإمارات.

مجمع توازن الصناعي
معرض الدفاع الدولي
الإمارات
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