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سعود المعلا يؤكد توظيف الطاقات لتحقيق أفضل الإنجازات

سعود المعلا خلال ترؤسه الاجتماع بحضور راشد بن سعود (وام)
22 فبراير 2023 02:33

أم القيوين (وام)

ترأس صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اجتماع المجلس التنفيذي، صباح أمس في الديوان الأميري، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس. وأثنى صاحب السمو حاكم أم القيوين على جهود فرق العمل في حكومة أم القيوين التي تحرص على توظيف الطاقات والقدرات للعمل كفريق واحد لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات، ولمواكبة توجهات حكومة الإمارات في تضافر الجهود وتوحيد الطاقات لتحقيق الأهداف الوطنية العليا. 
 من جهته، ثمن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا الجهود المبذولة من قبل فرق العمل كافة في حكومة أم القيوين في سبيل خدمة المواطن والمقيم في الإمارة، وحثهم سموه على المثابرة والعمل لترسيخ مكانة الإمارة على الصعد كافة وتطوير الأداء المؤسسي والفردي وإسعاد المتعاملين، والاهتمام بالتميز والابتكار كعنصر رئيسي في مختلف أوجه العمل الحكومي. 
وبحث الاجتماع الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بمجموعة من القطاعات المهمة في العمل الحكومي، والعمل على تطوير مختلف الخدمات، بما يعزز من مكانة إمارة أم القيوين في شتى المجالات، كما اتخذ المجلس جملة من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تطوير العمل الحكومي بالإمارة. وتم خلال الاجتماع، اعتماد الموازنة العامة للدوائر الحكومية لإمارة أم القيوين لعام 2023م، والتي تضمنت جميع البنود الخاصة بها من حيث المصروفات والإيرادات المتوقعة للجهات الحكومية وفقاً لمختلف القطاعات. 

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الحضور
حضر الاجتماع، الشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات بالديوان الأميري، ومحمد سرور النقبي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وحميد راشد الشامسي، مدير عام دائرة بلدية أم القيوين.

سعود المعلا
سعود بن راشد المعلا
أم القيوين
راشد بن سعود بن راشد المعلا
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