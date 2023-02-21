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صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع كندا

صقر غباش وجورج فيوري خلال اللقاء (من المصدر)
22 فبراير 2023 02:33

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، معالي جورج فيوري، رئيس مجلس الشيوخ في اتحاد كندا والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً. وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا وأهمية إنشاء لجنة صداقة برلمانية، وتبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التنسيق، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.
وقال معالي صقر غباش: «إن العلاقات بين دولة الإمارات وكندا التي تمتد على مدى 3 عقود قد تأسست على مبادئ الاحترام المتبادل والتنسيق والعمل المشترك حيال مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية»، مثمناً الخطوة الكندية بتعيين أول ممثلة خاصة في كندا معنية بمكافحة الإسلاموفوبيا، لما تمثله من إيمان كندا بمبدأ التعايش والتسامح باعتباره أساس تحقيق السلم المجتمعي والدولي. وأكد أهمية التعاون بين المجلسين في المحافل الإقليمية، سيما فيما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، وأهمية احتواء آثار النزاعات الدولية القائمة بما يحقق أهداف الأمن والسلم الدوليين. بدوره، أكد معالي جورج فيوري رئيس مجلس الشيوخ في اتحاد كندا، أهمية تبادل الزيارات والتنسيق في مختلف القضايا، بما يجسد ما وصلت له علاقات الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين من تطور ونمو.

الإمارات
صقر غباش
كندا
مجلس الشيوخ الكندي
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