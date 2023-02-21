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اختتام «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة 14» في رأس الخيمة

خلال الورشة (من المصدر)
22 فبراير 2023 02:33

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)  

اختتمت في رأس الخيمة، أمس، فعاليات الدورة الـ 14 لـ «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة» التي أقيمت برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بمشاركة أكثر من 200 من العلماء والباحثين والخبراء المختصين من عدد من المؤسسات العالمية المرموقة، بينهم البروفيسور أندرية جيم، الحائز جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010، والبروفيسورة سيادونج زو، عضو لجنة جائزة نوبل في الكيمياء. وشهدت الورشة حضور صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عدداً من الجلسات الافتتاحية لنخبة من العلماء، تمحورت حول أهمية الارتقاء بالتعليم والاستثمار في العلوم بوصفها أداة لتعزيز معرفة الكوادر البشرية، وتطوير قدراتهم. وناقش العلماء، خلال الورشة، أهم التطبيقات العملية، وآخر الأبحاث في مجال المواد المتقدمة، وتبادلوا الأفكار والآراء حول تعزيز مساهمة اكتشافات هذا المجال في مختلف القطاعات.
وشارك في الحدث العلمي الذي نظمه «مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة» على مدار 3 أيام في «منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان» برأس الخيمة، أكثر من 200 عالم وباحث مختص في المواد المتقدمة من مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، من ضمنهم خبراء من جامعتي كامبريدج، ومانشستر في المملكة المتحدة، وجامعتي كاليفورنيا، وتمبل في الولايات المتحدة الأميركية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، وجامعة سنغافورة الوطنية، إلى جانب حضور عدد من قادة الأعمال.  وتناولت جلسات الورشة الاستدامة والحفاظ على الطاقة، حيث سلط أندريا دي غريغوريو، المدير التنفيذي لمكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في بلدية رأس الخيمة، الضوء على الرؤية المستقبلية للإمارة، ومستهدفات استراتيجية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، والإنجاز الذي حققته حكومة رأس الخيمة بعد حصولها على شهادة آيزو 50001 لأنظمة إدارة الطاقة، كأول حكومة على مستوى العالم تحصل على هذا الاعتماد الدولي لجميع دوائرها البالغة 19 جهة، وذلك تقديراً لجهودها في إدارة استهلاك الطاقة، منوهاً إلى مشاركة رأس الخيمة في قمة كوب 28 التي ستعقد في دبي أواخر العام الجاري. 

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محاضرة علمية
شهدت الورشة إلقاء البروفيسورة سيادونج زو، عضو لجنة جائزة نوبل في الكيمياء، من جامعة ستوكهولم، محاضرة علمية مختصة في المواد المتقدمة، تمحورت حول تطوير المواد النانوية، كما ألقى كل من البروفيسور جيربراند سيدر، خبير الذكاء الاصطناعي من جامعة كاليفورنيا، والبرفيسورة كريستين بيرسون، خبيرة تعلم الآلة من جامعة بيركلي بالولايات المتحدة الأميركية، جلستين في هذين المجالين، إلى جانب المحاضرة العلمية التي قدمها البروفيسور أندرية جيم، الحائز جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010.

رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
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