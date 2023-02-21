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سلطان بن أحمد يؤكد أهمية دور الشركات في دعم الجانب المجتمعي

سلطان بن أحمد خلال استقباله وفد أفكو العالمية (وام)
22 فبراير 2023 02:33

الشارقة (وام)

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 استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، ظهر أمس مؤسسي مجموعة شركات افكو العالمية، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة. ورحب سموه بوفد مجموعة شركات افكو العالمية الذي يضم فيروز الأنا، وشيراز الأنا، وعرفان الأنا مؤسسي المجموعة، مثمناً سموه مساهمتهم بمبلغ مليونين ونصف مليون درهم وقفاً لصندوق طالب العلم في جامعة الشارقة دعماً منهم للطلبة المعسرين، مشيراً سموه إلى أن المساهمة في هذا الصندوق تدل على حرص القائمين في المجموعة على مساعدة الطلبة المعسرين ودعمهم لاستكمال دراستهم والحصول على الشهادة الأكاديمية، ورفع مستواهم التعليمي من خلال التكفل بالرسوم الجامعية، إضافة إلى إيمانهم بأهمية تفعيل دور الشركات في دعم الجانب المجتمعي. وأشاد سمو رئيس جامعة الشارقة بمجموعة شركات افكو العالمية التي نشأت في إمارة الشارقة، كونها كانت السباقة في تقديم المساهمة لطلبة الجامعة، إضافة للمشاريع الخيرية الأخرى التي تتبناها وتدعمها، متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح.  

سلطان بن أحمد
الشارقة
جامعة الشارقة
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