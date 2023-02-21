الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، ظهر أمس، التوقيع على مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومستشفى الجامعة، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة.

وقع المذكرة الدكتور عبد العزيز سعيد المهيري، رئيس مجلس أمناء مستشفى الجامعة، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة. تهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات التي تستهدف النهوض بالقطاع الطبي والتعليمي والصحة العامة، وتوفير برامج تدريبية متنوعة للطلبة والكوادر الطبية، لتخريج مهنيين أكفاء يمكنهم تقديم خدمات طبية عالية الجودة وبمعايير عالمية، إلى جانب توسيع نطاق الأبحاث الطبية والعلمية المتخصصة لتحقيق خدمة المجتمع. تنص بنود مذكرة التفاهم على التعاون بين الطرفين في مجال التعليم الطبي من خلال التدريب السريري لطلبة كليات الطب والعلوم الصحية في مستشفى الجامعة في الشارقة، مع توفير الإشراف عليهم والتقييم من قبل مختصين في الرعاية الصحية من المستشفى وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك بهدف تحقيق المعايير العالمية لتخريج جيل من الأطباء المتميزين والمتمكنين من مهامهم العملية والعلمية.