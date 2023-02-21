لجنة «الوطني» تناقش التوطين في القطاع الصحي

دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، برئاسة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور وهي: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.

وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول التحديات التي تواجه الكوادر الطبية المواطنة في القطاع الصحي، والمقترحات التي تذلل تلك التحديات، وآلية توحيد الجهود التي تقوم بها الجهات الطبية المختلفة في الدولة لتعزيز وتفعيل دور الكوادر الطبية المواطنة.