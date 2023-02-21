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لجنة «الوطني» تناقش التوطين في القطاع الصحي

لجنة «الوطني» تناقش التوطين في القطاع الصحي
22 فبراير 2023 02:33

دبي (الاتحاد)

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ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، برئاسة  ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور وهي: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.
وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول التحديات التي تواجه الكوادر الطبية المواطنة في القطاع الصحي، والمقترحات التي تذلل تلك التحديات، وآلية توحيد الجهود التي تقوم بها الجهات الطبية المختلفة في الدولة لتعزيز وتفعيل دور الكوادر الطبية المواطنة.

المجلس الوطني الاتحادي
وزارة الموارد البشرية والتوطين
ضرار بالهول الفلاسي
القطاع الصحي
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