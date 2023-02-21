«ساهم» يعزز مشاركة المواطنين في مواجهة تحديات البيئة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي، أمس، بالتعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة، تطبيقاً إلكترونياً جديداً للهواتف الذكية يحمل اسم «ساهم»، ويعتمد على «علم المواطَنة». ويعتبر التطبيق الأول من نوعه، ويأتي تحت مظلة برنامج الإمارات الشامل لعلم المواطنة الذي يعزز من مشاركة المتطوعين في سلسلة من المشروعات التي تعالج المشكلات البيئية على أرض الواقع بطرق قد تشمل صياغة أسئلة بحثية، وجمع البيانات وتحليلها، وتفسير النتائج، والقيام باكتشافات جديدة.

تم تصميم التطبيق الجديد لإشراك أفراد المجتمع، وتشجيعهم على المساعدة في رصد وتسجيل مشاهداتهم عن المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وكذلك النفايات الموجودة في البيئات البحرية والبرية. وتم إطلاق التطبيق في فعالية خاصة أقيمت في منطقة كيزاد مصفح بالشراكة مع قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، والذي وفّر موقع الفعالية في إطار تعاون القطاع مع «الهيئة» لإنجاح هذه المبادرة. حضر الفعالية، ممثلون عن عدد من الجهات المعنية بالإمارة وشركاء «الهيئة» الرئيسيين، حيث تم استعراض برنامج «ساهم»، وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات بيئية ملموسة من خلال تنظيم حملات تنظيف للمساهمة في برامج علم المواطنة. والتطبيق الذي يمكن تحميله مجاناً من متجري «آبل ستور» و«جوجل بلاي»، يعتبر مبادرة مجتمعية تُمكّن الأفراد من اتخاذ خطوات حقيقية نحو تحقيق بيئة مستدامة، والتي تعتبر من الأولويات الرئيسية للهيئة. كما يتيح التطبيق الفرصة لسكان إمارة أبوظبي من مختلف الأعمار للمساهمة في علم المواطنة، من خلال دعم «الهيئة» في إجراء بحوث حول كمية المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وغيرها من النفايات التي ينتهي بها المطاف في البيئة البحرية طوال العام.

يساعد تطبيق «ساهم» المستخدمين على تصنيف النفايات وتسجيلها، وتحميل هذه المخرجات عبر التطبيق. ويتم إرسال هذه البيانات مباشرة إلى هيئة البيئة - أبوظبي، الأمر الذي سيوفر للباحثين والخبراء وواضعي السياسات معلومات حول الوضع الحالي، ما يساهم في تعزيز عملية صنع القرارات، ووضع التشريعات واللوائح التنظيمية البيئية الجديدة، ورفع التوصيات إلى صناع القرار قي إمارة أبوظبي للحد من النفايات.

وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية بالهيئة بهذه المناسبة: «لقد أصبح علم المواطنة الذي يوفر فرصة لإشراك أفراد المجتمع بطريقة هادفة في القضايا البيئية، اتجاهاً عالمياً يعزز من المساهمات المجتمعية في البحث العلمي، ونحن في هيئة البيئة نؤمن بأهمية دعم هذا التوجه العالمي، وفخورون بإطلاق تطبيق (ساهم) المبتكر. وستشجع هذه الأداة المعاصرة العمل المجتمعي، وتساعدنا في جمع بيانات بشكل مباشر عن المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والنفايات الأخرى الموجودة على الشواطئ وفي البيئة البرية في أبوظبي». وأضاف باهارون: «بمجرد أن نتلقى هذه البيانات، سيكون لدينا معرفة أفضل بالوضع الحالي، بالإضافة إلى التعرف على مدى التزام أفراد المجتمع، ومساهمتهم في حماية البيئة، وسنقوم بتطوير سياسات ولوائح ووضع حلول فعالة لضمان مستقبل مستدام».