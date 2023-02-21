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خليفة بن طحنون يستقبل رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي في واحة الكرامة

خليفة بن طحنون خلال استقباله رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي في واحة الكرامة أمس
22 فبراير 2023 02:33

أبوظبي (وام) 

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس في واحة الكرامة، الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

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ولدى وصوله إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. وتجول في مختلف أجنحة الواحة مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة، قام رئيس أركان الحرس الوطني بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة. يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

خليفة بن طحنون
الإمارات
قبرص
واحة الكرامة
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