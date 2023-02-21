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مليون زائر من 163 دولة لمتحف المستقبل

محمد القرقاوي
22 فبراير 2023 02:33

دبي (الاتحاد) 

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 أعلن معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس متحف المستقبل، أن المتحف استقبل أكثر من مليون زائر من 163 دولة حول العالم خلال عام كامل منذ افتتاحه رسمياً، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، (في 22 فبراير 2022)، ليشكل محطة مميزة في مسيرة دبي ودولة الإمارات لتصميم وصناعة المستقبل.
وقال معاليه: «وعدنا بأن يستضيف متحف المستقبل مليون زائر في عامه الأول، واليوم نحتفي بتحقيق هذا الهدف وانطلاق عام جديد للمتحف سنواصل من خلاله تصميم المستقبل مع العالم أجمع، وتعريف مجتمعاته بالفرص الواعدة التي يمكننا الاستفادة منها ليصبح عالمنا أفضل في السنوات والعقود المقبلة».
وأضاف: «رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جعلت من المتحف مقراً عالمياً لأهم مصممي وخبراء المستقبل وأبرز مؤسسات استشراف المستقبل الدولية، وأصبحت البشرية أكثر إيماناً بأن المستقبل يمكن تصميمه ولا يجب تجاهل تغيراته. وأصبح متحف المستقبل بتصميمه المعماري الفريد رمزاً عالمياً للمستقبل وعنواناً رئيسياً للحراك العلمي والمعرفي في المنطقة والعالم». 
واستضاف «متحف المستقبل» منذ افتتاحه أكثر من 180 فعالية وحدثاً عالمياً، والعديد من المؤتمرات والمنتديات المحلية والدولية في مختلف قطاعات التكنولوجيا وريادة الأعمال والاقتصاد والفضاء والسياحة والثقافة ومختلف قطاعات المستقبل، كما استقبل أكثر من 200 وفد إعلامي من مختلف أنحاء العالم على مدار العام الماضي.
وزار المتحف خلال هذا العام أكثر من 1000 من الشخصيات العالمية والوزراء والمسؤولين والخبراء، بما في ذلك نحو 20 من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود الرسمية من كوريا الجنوبية وإستونيا ولوكسمبورغ والصين واليونان وهونغ كونغ وتايلاند ورواندا وموريشيوس وغيرها.

متحف المستقبل
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دبي
محمد عبدالله القرقاوي
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