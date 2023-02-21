سلطان النيادي يستعد للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية

آمنة الكتبي (دبي)

يصل سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، إلى فلوريدا اليوم استعداداً لرحلة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في 26 فبراير الجاري، حيث أنهى يوم أمس آخر تدريب جرى في مدينة هيوستن الأميركية. وسيجري رائد الفضاء النيادي 19 تجربة علمية خلال 4000 ساعة على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك ضمن سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة التي تهدف إلى التوصل لنتائج علمية مهمة، حيث سيقوم النيادي بإجراء عدد كبير منها بشكل شخصي، وستكون التجارب البحثية، بالتعاون مع وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية، والمركز الوطني لدراسات الفضاء بفرنسا، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا».

وسيجري رواد فضاء طاقم «سبيس إكس كرو 6» أكثر من 200 تجربة علمية وعرض تقني سيتم إجراؤها خلال مهمتهم، سيتضمن بعضها أبحاثاً علمية جديدة ومثيرة للتحضير للاستكشاف البشري خارج مدار الأرض المنخفض، ومن ثمّ الاستفادة من نتائجها في مختلف علوم الحياة على الأرض، وتشمل التجارب، دراسات حول كيفية احتراق مواد معينة في الجاذبية الصغرى، وأبحاث رقائق الأنسجة حول وظائف القلب والدماغ والغضاريف، واستقصاء سيجمع عينات ميكروبية من خارج المحطة الفضائية، فيما من المقرر أن تشتمل مهمة رواد فضاء الطاقم العديد من عمليات الصيانة الداخلية والخارجية الخاصة بمحطة الفضاء الدولية خلال مهمات السير بالفضاء.

وتشمل التجارب التي سيجريها رواد الفضاء مجموعة من المجالات، أبرزها نظام القلب والأوعية الدموية، وآلام الظهر، واختبار وتجربة التقنيات، وعلم «ما فوق الجينات»، وجهاز المناعة، وعلوم السوائل، والنبات، والمواد، إضافة إلى دراسة النوم، والإشعاعات، كما ستشمل المهمة جانب التوعية التعليمية، من أجل إلهام الجيل القادم من العلماء والباحثين، حيث اختار مركز محمد بن راشد للفضاء، مشروعين بحثيين من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إذ يركز المشروع الأول على تقييم تأثير بيئة الجاذبية الصغرى في الفضاء على التفاعل بين القلب ووضعية الجسم، بينما سيعمل المشروع الثاني على دراسة خلايا الفم والأسنان على الأرض في بيئة تحاكي الجاذبية الصغرى.

وخاض سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، برنامجاً تدريبياً بجميع أقسام ووحدات محطة الفضاء الدولية، للتدرب على كيفية استخدام الأجهزة والمعدات الموجودة داخلها، وتدريبات على الحالات الطارئة التي قد تحدث على متن المحطة الدولية، منها الحريق، وانخفاض مستوى الضغط، وتسرب غاز الأمونيا.

تدريبات النجاة

خضع لتدريبات النجاة في حال الهبوط الاضطراري للكبسولة في غابة شديدة البرودة، وتدرب كذلك على السير في الفضاء ببدلة الفضاء التي يصل وزنها إلى 10 كيلوجرامات، وعلى كيفية ارتدائها في بيئة منعدمة الجاذبية، كما أنهى التدريبات في مختبر الطفو المحايد، وصيانة محطة الفضاء الدولية، وإنقاذ رواد الفضاء في حالات الطوارئ ICR، فيما أكمل حصصاً نظرية وتدريبات عملية على طائرة T-38، وبلغ عدد مجموعة الدورات التدريبية التي حصل عليها أكثر من 90 دورة، ووصل عدد ساعاتها إلى أكثر من 1400 ساعة، فيما حصل على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا بعد إتمام تدريباته العامة التي استمرت نحو 20 شهراً.