الأربعاء 22 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أنور قرقاش يبحث مستجدات الأزمة اليمنية

أنور قرقاش وهانس غروندبرغ خلال اللقاء (وام)
22 فبراير 2023 02:32

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل رئيس الصومال
محمد بن راشد يزور معرض «آيدكس»

 بحث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال لقائه أمس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، مستجدات الأزمة اليمنية والجهود الرامية لتهيئة الظروف المناسبة لوقف إطلاق النار والمضي نحو حل سياسي مستدام ينهي الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يرزح تحتها الشعب اليمني.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش وقوف الإمارات مع الشعب اليمني ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي والجهود الأممية التي يبذلها المبعوث لإيجاد آلية لوقف دائم لإطلاق النار، والبدء بحوار جاد للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة اليمنية، وبما يحقق الاستقرار والازدهار لليمن.
 وثمن الدكتور أنور قرقاش الجهود والدور الكبير التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإيجاد حل لإنهاء الأزمة.
بدوره، استعرض المبعوث الأممي مخرجات اجتماعاته الأخيرة مع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية والجهود التي يبذلها في هذا الإطار، مثمناً الدور الإماراتي الداعم للجهود الدولية كافة في هذا الشأن.

أنور قرقاش
الإمارات
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
الرياضي
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
اليوم 15:30
فان دايك: لسنا «روبوتات»!
الرياضي
فان دايك: لسنا «روبوتات»!
اليوم 15:22
فرنسا: إصابة معلمة بجروح خطيرة بطعنات تلميذ
عربي ودولي
مقتل معلمة بطعنات تلميذ في مدرسة فرنسية
اليوم 15:21
رئيس الدولة يستقبل رئيس الصومال
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس الصومال
اليوم 15:12
محمد بن راشد يزور معرض «آيدكس»
الإمارات
محمد بن راشد يزور معرض «آيدكس»
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©