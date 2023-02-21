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انطلاق الملتقى البلدي الأول في الشارقة

جانب من الملتقى (وام)
22 فبراير 2023 02:32

الشارقة (وام) 

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نظمت دائرة شؤون البلديات «الملتقى البلدي الأول لرؤساء المجالس البلدية ومدراء بلديات مدن ومناطق الإمارة» في سفاري الشارقة بمدينة الذيد؛ بهدف تعزيز التعاون البنّاء وتنمية أواصر التنسيق المشترك، وذلك حرصاً على توحيد الجهود لتعزيز سبل الارتقاء بالعمل البلدي في الإمارة، وتقديم كل الخدمات، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وأكد الدكتور سليمان بن سرحان الزعابي رئيس الدائرة، خلال الملتقى، أهمية تنمية سبل الارتقاء بمنظومة العمل البلدي، وتوفير أفضل المعايير في تقديم الخدمات البلدية بسلاسة وبشكل مريح للمتعاملين لتكون مساهماً ومعززاً في النهضة الكبيرة التي تشهدها الإمارة، في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وأوضح أن الملتقى استعرض أهم إنجازات الدائرة والبلديات إلى جانب تبادل الآراء والمقترحات تجاه المشاريع التطويرية والمستقبلية التي تدعم مسيرة النجاح وتبلور خطط العمل للعام الحالي، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود، والعمل تحت مظلة واحدة من أجل تحقيق مزيد من النجاح والعطاء. وفي ختام الملتقى، كرمت دائرة شؤون البلديات كلا من المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة ومنطقة البطائح وفريق العمل المنظم لمبادرة تشجير محمية المنتثر في منطقة البطائح، وذلك تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم المخلصة.

الشارقة
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