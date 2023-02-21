شرطة الشارقة تواصل مبادرة «اطمئنان»

الشارقة (الاتحاد)

واصلت الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة، مبادرتها الصحية والوقائية بعنوان «اطمئنان» في مبنى إدارة شرطة المنطقة الوسطى، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والتي تستهدف منتسبي شرطة الوسطى، من خلال توفير خدمات صحية تسهم في الكشف عن الأمراض غير المعدية، والمزمنة والوقاية منها. وأكد العقيد أحمد جاسم الزعابي، مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، حرص شرطة الشارقة على توفير الرعاية الصحية لكافة منتسبيها، والارتقاء بمستوى السعادة والإيجابية في بيئة عملهم، بما ينعكس إيجاباً على منظومة العمل، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من مبادرات وبرامج توعية صحية تنظمها شرطة الشارقة على مدار العام لمنتسبيها، تأكيداً على أهمية الحفاظ على صحتهم، وتعزيزاً لجودة الحياة الصحية. وتشتمل المبادرة على عدد من الفحوص الوقائية للكشف عن الأمراض غير المعدية، كأمراض ‏القلب، ارتفاع ضغط الدم والسكري، وأمراض الجهاز التنفسي، والسرطانات بأنواعها، وتحاليل شاملة ‏للدم، والفحوص المخبرية أو السريرية، بالإضافة إلى توفير لقاح الإنفلونزا الموسمي.