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تفاهم بين «الشؤون الإسلامية» وإدارة «مسلمي روسيا»

محمد مطر الكعبي وراوي عين الدين عقب التوقيع (من المصدر)
22 فبراير 2023 02:32

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الشؤون الإسلامية، وتبادل الخبرات والنّهوض بالخطاب الديني ليكون مواكباً لروح العصر ومساهماً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش وإعلاء القيم الإنسانية.
وقع المذكرة في مقر «الهيئة» بأبوظبي، الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس «الهيئة»، والمفتي الشيخ راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، بحضور عددٍ من المسؤولين في الجانبين.
وقد نصت المذكرة على بذل الجهود التي تخدم الأهداف المشتركة في مجالات تنمية الوعي الديني، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح الديني ومواجهة الفكر المتطرف، وتطوير مهارات أئمة وخطباء المساجد، وتبادل المطبوعات والإصدارات والبحوث، وأيضاً مشاركة الوفود من الجانبين على مختلف المستويات في الندوات والمؤتمرات والفعاليات التي يقوم بها كل طرف بما يتوافق واختصاصه.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
روسيا
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