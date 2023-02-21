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«حكماء المسلمين» و«الشيوخ الكندي» يناقشان نشر قيم السلام

الجانبان خلال اللقاء (وام)
22 فبراير 2023 02:32

أبوظبي (وام) 

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بحث المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، ومعالي جورج فيوري، رئيس مجلس الشيوخ الكندي والوفد المرافق، أمس، أهمية دور حوار الأديان في نشر قيم السلام والتسامح وتعزيز دور الشباب في مجتمعاتهم.
وأكَّد الأمين العام، خلال اللقاء الذي عقد في مقر المجلس في أبوظبي، بحضور عددٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي، أن الرسالة الأساسية لمجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، هي تعزيز السلام في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، ونشر قيم التسامح والتعايش والأخوَّة والمحبَّة والسلام بين جميع البشر على اختلافهم وتنوعهم، وتعزيز دور الشباب في مجتمعاتهم.
وأشاد بجهود كندا في تعزيز الانسجام والتعايش بين الشعوب، وهو ما يتلاقى أيضاً مع رؤية المجلس لتعزيز الحوار بين الأديان؛ انطلاقاً من وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، في فبراير 2019، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي أكَّدت على قيم المواطنة الكاملة، وضرورة تحقيق الاندماج الإيجابي والتعايش المشترك.  

مجلس حكماء المسلمين
مجلس الشيوخ الكندي
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