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«تعليم»: امتحانات الفصل الثاني «ورقية» و«إلكترونية»

«تعليم»: امتحانات الفصل الثاني «ورقية» و«إلكترونية»
22 فبراير 2023 02:32

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تطبيقها نموذج للاختبارات الورقية والإلكترونية (متعدد الاختيار) خلال الفصل الدراسي الثاني لطلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر في كافة المسارات، وذلك لمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والعلوم، بهدف تحسين جودة المخرجات التعليمية وتعزيز مهارات الطلبة الإبداعية والأكاديمية.
وأوضحت المؤسسة أنها عملت خلال الفترة الماضية على التنسيق مع ممثلي الميدان التربوي والمعلمين بخصوص تطبيق نموذج الاختبار الورقي والإلكتروني، ودراسة أثره الإيجابي على مسيرة الطلبة وتحصليهم المعرفي، مؤكدين على إيجابيات تفعيل القرار ودوره الكبير في دعم الطلبة خلال مسيرتهم التربوية.
وبيّنت المؤسسة أن النموذج المعتمد سيساهم في تطوير مهارات الطلبة في عدة مجالات كالتحليل العلمي والتفكير النقدي والإبداعي، ودعم الطلبة ومنحهم فرصاً إضافية لتحسين درجاتهم في الاختبار، من خلال تحليل الإجابات التي سيقوم بها الطالب وعدم اقتصار منح الدرجة على الإجابة النهائية فقط، إلى جانب المساهمة في قياس مهارات الطلبة وتوفير بيانات دقيقة عن مستوياتهم، بالإضافة إلى إطلاق قدرات الطلبة في اللغات من خلال التعبير الكتابي. 

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ضمان الجاهـزية
أكدت المؤسسة أنه سيتم تطبيق الاختبار الورقي والإلكتروني على المواد المذكورة فقط، أما فيما يتعلق ببقية المواد سيتم تطبيق الاختبارات الإلكترونية.
 ولفتت المؤسسة إلى أنه سيتم تنظيم امتحان تجريبي لضمان جاهزية نموذج الاختبارات المزدوج الورقي والإلكتروني ولتهيئة الميدان التربوي خلال الفترة من 27 فبراير لغاية 3 مارس 2023، وذلك حسب برمجة زمنية خاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني اعتمدتها المؤسسة.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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