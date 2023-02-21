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«حمدان بن راشد للأداء التعليمي» تنظّم سلسلة من الأنشطة الابتكارية

«حمدان بن راشد للأداء التعليمي» تنظّم سلسلة من الأنشطة الابتكارية
22 فبراير 2023 02:32

دبي (الاتحاد)

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تنظّم مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز مجموعة من الفعاليات والأنشطة الابتكارية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، والتي تتضمن العديد من الورش التدريبية والبرامج التفاعلية. وقد انطلقت فعاليات هذه الأنشطة في مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار وتستمر لغاية يوم غد الخميس 23 فبراير الجاري.
وتختتم المؤسسة فعالياتها في شهر الابتكار بإقامة منتدى دولي تحت عنوان «المنتدى الدولي للابتكار في التعليم»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 28 فبراير الجاري بمكتبة محمد بن راشد. 
وسيشارك في الحدث نخبة من الخبراء من مؤسسات عالمية رائدة في مجال التعليم الذين سيناقشون على مدى يوم كامل مواضيع عدة مثل المبادرات الدولية في تنمية المعلمين وإبداعهم وبرنامج التلمذة العالمي إلى جانب العديد من المواضيع الأخرى ذات الصلة.
وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «ننظم في المؤسسة هذه الأنشطة والبرامج مسترشدين برؤية القيادة الرشيدة في دعم الابتكار وتحفيز المبدعين لتكون دولة الإمارات في طليعة الدول المتقدمة في العالم. ويأتي الابتكار في أولى سلّم أولويات المؤسسة حيث إننا نعمل على تعزيز الابتكار ورعاية الإبداع في كافة المجالات التي تنخرط فيها المؤسسة، من خلال قائمة الأنشطة والفعاليات التي ننظمها على مدار العام». 

مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
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