40 جامعة ومؤسسة تشارك في معرض عجمان الدولي للتعليم

عجمان (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنظم غرفة تجارة وصناعة عجمان، معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2023 بنسخته العاشرة، بمشاركة أكثر من 40 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ من داخل وخارج الدولة.

أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في منتجع زويا في منطقة الزوراء، بحضور ناصرالظفري، المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار، وعبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، وممثلي الجهات والمؤسسات الداعمة والراعية لفعاليات المعرض «وزارة التربية والتعليم، اتصالات، جامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة دبي، جامعة المدينة عجمان، وجامعة عجمان».

وأوضح عبدالله عبدالمحسن أن النسخة العاشرة من المعرض ستنطلق في قاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في عجمان، في 28 فبراير الجاري ولمدة ثلاثة أيام، بمشاركة محلية ودولية من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وإندونيسيا.

وأكد أن المعرض يمثل أحد أهم منصات تطوير التعليم العالي في الدولة والمنطقة ككل، لما يوفره من قناة للتواصل المباشر بين الجامعات مع الطلبة وأولياء الأمور والباحثين عن استكمال دراستهم العليا، وتزويدهم بأفضل وأكثر التخصصات طلباً وتوافقاً مع سوق العمل، إلى جانب تعريفهم بآليات ومتطلبات التقديم للدراسة الجامعية والدراسات العليا.

وأفاد عبدالله النعيمي بأن اللجنة المنظمة للمعرض، بالتعاون مع الجهات التعليمية المشاركة، تحرص على توافر مجموعة واسعة من المنح والخصومات الدراسية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الفعاليات وورش العمل المتخصصة الموجهة للطلبة وأولياء الأمور، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعات المشاركة.

وقال إن المعرض يسعى إلى جذب طلبة المدارس، خاصة طلبة الثاني عشر من إمارات الدولة كافة للتعرف على المؤسسات التعليمية المشاركة، مشيراً إلى أن عجمان تضم 77 مدرسة حكومية وخاصة، ومدرستين: تطبيقية وفنية، ليصل العدد الإجمالي لطلبة مدارس التعليم الحكومي في عجمان إلى 18698 طالباً وطالبة خلال العام الدراسي 2021 - 2022، كما وصل العدد الإجمالي لطلبة مدارس التعليم الخاص في عجمان إلى 49802 طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2021 - 2022، ووصل العدد الإجمالي لطلبة المدارس الفنية والتطبيقية في عجمان إلى 1205 طلاب وطالبات.

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة على إطلاق المبادرات النوعية التي تستهدف الطلبة، لتحقيق رؤيتها الرامية إلى ربطهم بواقع سوق العمل، وأفضل التخصصات والمؤسسات التعليمية محلياً وخارجياً، لتعزيز تنافسيتهم ومهاراتهم ومعارفهم، وآفاق التطور الوظيفي، لذا تتسم هذه المبادرات بأنها تستهدف الطلبة المعنيين في وقت مبكر، بجانب تعزيز شراكاتها مع مؤسسات الدولة التعليمية وغيرها، بما يصب في خدمة فلسفة الوزارة التربوية ذاتها.