قائد القوات البرية يستقبل عدداً من ضيوف «آيدكس»

استقبل اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية بمكتبه في معرض الدفاع الدولي "آيدكس2023" اليوم - كلا على حدة - الفريق أغناتوس سوبيانتو منسق المستشارين لدى معالي رئيس أركان القوات المسلحة الإندونيسية والفريق ويندل هيجلير نائب قائد الجيش الأميركي/3 والفريق محمد علي قائد التمويل العام لجمهورية باكستان والفريق جايل دياز مدير العام في الإدارة العامة للتسليح الفرنسية والسيد باتريك ماسون نائب مساعد وزير الجيش للتعاون والصادرات الدفاعية الأميركية.
جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات ودول الضيوف ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.