الأربعاء 22 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

قائد القوات البرية يستقبل عدداً من ضيوف «آيدكس»

قائد القوات البرية يستقبل عدداً من ضيوف «آيدكس»
21 فبراير 2023 23:31

استقبل اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية بمكتبه في معرض الدفاع الدولي "آيدكس2023" اليوم - كلا على حدة - الفريق أغناتوس سوبيانتو منسق المستشارين لدى معالي رئيس أركان القوات المسلحة الإندونيسية والفريق ويندل هيجلير نائب قائد الجيش الأميركي/3 والفريق محمد علي قائد التمويل العام لجمهورية باكستان والفريق جايل دياز مدير العام في الإدارة العامة للتسليح الفرنسية والسيد باتريك ماسون نائب مساعد وزير الجيش للتعاون والصادرات الدفاعية الأميركية.

جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات ودول الضيوف ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.

 

أخبار ذات صلة
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
رئيس الدولة يستقبل رئيس الصومال
المصدر: وام
أبوظبي
آيدكس
الإمارات
آخر الأخبار
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
الرياضي
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
اليوم 15:30
فان دايك: لسنا «روبوتات»!
الرياضي
فان دايك: لسنا «روبوتات»!
اليوم 15:22
فرنسا: إصابة معلمة بجروح خطيرة بطعنات تلميذ
عربي ودولي
مقتل معلمة بطعنات تلميذ في مدرسة فرنسية
اليوم 15:21
رئيس الدولة يستقبل رئيس الصومال
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس الصومال
اليوم 15:12
محمد بن راشد يزور معرض «آيدكس»
الإمارات
محمد بن راشد يزور معرض «آيدكس»
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©