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رئيس الأركان يلتقي عدداً من ضيوف معرض «آيدكس»

رئيس الأركان يلتقي عدداً من ضيوف معرض «آيدكس»
21 فبراير 2023 23:25

استقبل معالي الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة اليوم بمكتبه في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" عددا من الوزراء ورؤساء الأركان والمسؤولين الزائرين للمعرض.

فقد استقبل معاليه - كلاً على حدة - معالي الدكتور إبراهام بلاي وزير الدفاع الإثيوبي والفريق أول بحري جوزيبي كافو دراقوني رئيس هيئة الأركان الدفاع الإيطالي ومعالي الفريق لوتشانو بورتولانو مدير التسليح الإيطالي والفريق البحري وانغ هوبين نائب قائد القوات البحرية الصينية والفريق دوميكريتوس زيرفايكس رئيس أركان الحرس الوطني لجمهورية قبرص.

وبحث معالي الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي والضيوف مختلف جوانب التعاون والعمل العسكري المشترك بين دولة الإمارات ودولهم بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

 

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