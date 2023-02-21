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الإمارات

البواردي يبحث التعاون العسكري مع عدد من ضيوف «آيدكس»

البواردي يبحث التعاون العسكري مع عدد من ضيوف «آيدكس»
21 فبراير 2023 23:23

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» كلاً من معالي سورين بابيكان وزير الدفاع الأرميني ومعالي روبرت خانشاتريان وزير صناعة التكنولوجيا العالية الأرميني واللواء جوك اندري فلاديميرو فيتش نائب وزير الدفاع البيلاروسي، ومعالي ديمتري بانتوس رئيس لجنة الدولة للشؤون العسكرية الصناعية (SAMI) البيلاروسي.

ورحب معالي البواردي بالضيوف وبحث معهم علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وبلدانهم والمتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية وجوانب تطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الضيوف بمستوى التنظيم العالي لمعرضي «آيدكس ونافدكس»، وما يوفراه كمنصة عالمية لعرض أحدث المعدات والأنظمة الدفاعية والعسكرية.

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المصدر: وام
محمد بن أحمد البواردي
آيدكس
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