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عبدالله بن زايد يلتقي رئيس صربيا في أبوظبي

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس صربيا في أبوظبي
21 فبراير 2023 22:28

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم في أبوظبي فخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة.

ورحب سموه بزيارة الرئيس الصربي، وبحثا مخرجات الزيارة التي قام بها سموه مؤخراً إلى صربيا، واستعرضا سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة لاسيما الاقتصادية في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

كما بحثا التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي بالإضافة إلى التعاون الدولي.

وأكد سموه وفخامة الرئيسي الصربي، أن دولة الإمارات وجمهورية صربيا لديهما التزام ثابت بالدعوة إلى إرساء السلام والاستقرار في العالم باعتباره من الثوابت الأساسية في ترسيخ العلاقات الدولية البناءة والمثمرة.

وأشار فخامة الكسندر فوتشيتش إلى أن علاقات الصداقة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا تعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق السلام ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل على نطاق أوسع بكثير، مؤكداً قوة وعمق الشراكة التي تجمع بين البلدين.

من جانبه، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية ترسيخ دعائم السلام والاستقرار في منطقة غرب البلقان ودعم دولة الإمارات لكافة الجهود المبذولة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن السلام يسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعوب.

كما أكد سموه عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا، والحرص على دفع مسارات التعاون المشترك والشراكة نحو آفاق أرحب من النمو والتطور والازدهار.

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