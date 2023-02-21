«فينكانتيري» الإيطالية تشارك في فعاليات «آيدكس ونافدكس»
«فينكانتيري» الإيطالية تشارك في فعاليات «آيدكس ونافدكس»
21 فبراير 2023 21:00
تشارك مجموعة "فينكانتيري" الإيطالية في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، اللذين تُنظمهما مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية، ويستمران 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 1350 شركة من مختلف دول العالم.
ولفتت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء إلى أن مجموعة "فينكانتيري" التي تعد أحد أهم شركات بناء السفن في العالم، تستعرض خلال مشاركتها، أحدث الابتكارات التي حققتها المجموعة في مجال الدفاع البحري واستخدام التقنيات الجديدة.
ووفقًا لـ"فينكانتيري"، شارك رئيس المجموعة كلاوديو جراتسيانو والمدير التنفيذي بييروبيرتو فولجيرو، في اليوم الأول للمعرضين، اللذين يعتبران من أهم المعارض في العالم فيما يتعلق بقطاع الدفاع.
وتعد "فينكانتيري” هي الشريك المرجعي للعديد من المقاولين الدوليين الذين تزودهم بنظام السفن الكامل والدعم اللوجستي، وتتواجد المجموعة في دولة الإمارات منذ عام 2008.
يذكر أن الدورة الحالية من معرض نافدكس تشارك فيها العديد من القطع والسفن البحرية من 7 دول، وهي : باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم عرض هذه السفن في ميناء أدنيك إضافة إلى ميناء زايد، الذي سيستقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض.