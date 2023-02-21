وزارة الدفاع تنظم مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة ضمن فعاليات «آيدكس» و«نافدكس»
وزارة الدفاع تنظم مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة ضمن فعاليات «آيدكس» و«نافدكس»
21 فبراير 2023 19:25
تحت رعاية معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، نظمت وزارة الدفاع، اليوم، «مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة» الثاني، ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023، اللذين يقامان في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
افتتح المؤتمر الذي يقام يومي 21 و22 فبراير سعادة اللواء الركن سالم سعيد الشامسي، قائد كلية الدفاع الوطني، وذلك بحضور وفود رسمية من دول شقيقة وصديقة، وكبار ضباط وزارة الدفاع، وعدد كبير من الخبراء والمختصين في مجالات الجدارة والسلامة.
يهدف المؤتمر في نسخته الثانية إلى توفير منصة مثالية للحوار وتبادل المعرفة والخبرات، حيث يجمع نخبة من المتخصصين والخبراء المعنيين، الذين سيناقشون على مدار يومين الاتجاهات والتطورات الحالية في مجالات الجدارة والسلامة.
كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز جهود التعاون بين مؤسسات القطاعين العسكري والمدني وتسليط الضوء على الممارسات الناجحة لتحسين جودة مبادرات السلامة وحماية الأرواح من المخاطر المحتملة في العمل لمنتسبي وزارة الدفاع، علاوةً على تبادل الأفكار حول التوعية بالسلامة والحماية الذاتية.
ويركز المؤتمر في نسخته الثانية على مجالات الجدارة والسلامة البرية والبحرية، ويشتمل على سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي ستمثل فرصةً فريدة للاستفادة من أفكار وخبرات المتخصصين حول مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بالجدارة والسلامة، وتضم قائمة المتحدثين مسؤولين وأكاديميين محليين ودوليين بارزين وعسكريين كباراً متخصصين في مواجهة التحديات الخاصة بالجدارة والسلامة البرية والبحرية.
ويتماشى مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة الثاني مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز سُبل التعاون والجهود المشتركة مع المجتمع الدولي، ويُعد المؤتمر منصةً مثالية للتعرف على أهم التطورات والمستجدات في مجالات الجدارة والسلامة.
وفي الجلسة الأولى للمؤتمر تحدث العميد محمد عبدالله النعيمي، مدير عام شؤون الإطفاء والحماية والسلامة في وزارة الداخلية - الإمارات، عن دور دور الدفاع المدني في دولة الإمارات في حماية الأرواح ضد الأخطار المحتملة من خلال إجراءات الوقاية والحماية الذاتية، وعن التوعية بالسلامة العامة والتعامل مع حوادث الحرائق اليومية.
وفي الجلسة الثانية للمؤتمر تحدث وليام جوهانسون لانغتون، أمين سجل الشحن والمفتش الأول لدى هيئة التنظيم البحري للدفاع - وزارة الدفاع البريطانية، عن الصناعات العسكرية البحرية من سفن ومعدات وكيفية تصنيفها وفحصها واعتمادها من خلال إصدار شهادات اعتماد بذلك، كما تحدث عن تصنيف الشحن العسكري في المملكة المتحدة.
ويشهد المؤتمر في يومه الثاني جلسات تتحدث عن سلامة الموانئ والمرافق البحرية، وعن الصحة النفسية في المنظمات العسكرية، وسوف يحظى المشاركون بفرصة رائعة لتبادل الأفكار والرؤى وطرح حلول مبتكرة، وستسنح الفرصة أمام المشاركين للتعرف على أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها.
يقام المؤتمر ضمن فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري «نافدكس 2023»، الذين تُنظمهما مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع، وتستمر على مدار 5 أيام حتى 24 فبراير 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتعتبر نسخة هذا العام الأكثر تميزاً في تاريخ المعرض، كونها تتزامن مع مرور 30 عاماً على انطلاقة معرض «آيدكس» الحدث الرائد الذي يُعد أكبر المعارض الدفاعية على مستوى العالم.