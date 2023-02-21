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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
21 فبراير 2023 18:54

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر.. والخليج العربي: خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:30 و المد الثاني عند الساعة 03:43 و الجزر الأول عند الساعة 08:16 والجزر الثاني عند الساعة 21:10 و بحر عمان: خفيف الموج.
فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:16 والمد الثاني عند الساعة 23:39 والجزر الأول عند الساعة 17:16 والجزر الثاني عند الساعة 06:01.

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